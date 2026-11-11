MAE condamnă încălcarea spațiului aerian de două rachete rusești: O amenințare directă la adresa securității cetățenilor

”Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității și siguranței cetățenilor. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și contravin principiilor fundamentale ale dreptului internațional”, se arată în declarația Ministerului Afacerilor Externe.

Totodată, diplomația de la Chișinău și-a reafirmat solidaritatea cu Ucraina și a cerut Moscovei să pună capăt agresiunii militare și acțiunilor care amenință securitatea regională.

”Republica Moldova își reafirmă solidaritatea cu Ucraina și solicită Federației Ruse să înceteze agresiunea militară și acțiunile care pun în pericol pacea și stabilitatea regională”, a transmis MAE.

Amintim că două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de miercuri, 11 noiembrie.

Potrivit datelor Sistemului național integrat de monitorizare, prima rachetă a intrat în spațiul aerian la ora 06:04, din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, și s-a deplasat spre Tudora, raionul Ștefan Vodă. Aceasta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:09, îndreptându-se spre localitatea Starocazacie, din Ucraina.

Cea de-a doua rachetă a traversat frontiera la ora 06:06, venind din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, și s-a îndreptat spre Pervomaisc, din regiunea transnistreană. La ora 06:10, aceasta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în direcția localității Razdelna, Ucraina.

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