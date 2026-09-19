MAE condamnă incidentul de la Colonița: „Efectele atacurilor rusești asupra Ucrainei nu se opresc la granițe”

Potrivit MAE, războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să pună în pericol securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

„Efectele atacurilor rusești asupra Ucrainei nu se opresc la granițele acesteia”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

MAE subliniază că orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este „inacceptabilă” și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării.

În același timp, Chișinăul condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și reiterează apelul adresat Moscovei de a pune capăt acțiunilor care amenință viețile oamenilor și securitatea statelor din regiune.

„Republica Moldova condamnă ferm războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și reiterează apelul ca Rusia să înceteze acțiunile care pun în pericol vieți omenești și securitatea statelor din regiune”, precizează MAE.

Amintim că în dimineața zilei de 18 septembrie, în apropierea satului Colonița au fost descoperite fragmente ale unei drone, după o deflagrație auzită în zonă. Ulterior, poliția a anunțat că au fost găsite și alte componente, inclusiv motorul, pe o rază de aproximativ 100 de metri de la locul deflagrației. Zona a fost securizată, iar fragmentele sunt examinate de specialiști.