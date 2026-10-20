MAE neagă faptul că Ucrainei i-a fost transmisă o notă de protest în legătură cu incidentul de pe Nistru

Cei de la Externe au menționat că acest incident este examinat pe canalele instituționale.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că abordarea acestui caz nu a inclus transmiterea unei note de protest. Aspectele relevante sunt discutate prin intermediul canalelor de comunicare instituțională dintre autoritățile competente”, este mesajul responsabililor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Reacția vine după ce ieri președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a condamnat atât trecerea ilegală a frontierei de către cei doi grăniceri, cât și comportamentul acestora față de bărbatul pe care încercau să-l rețină. Potrivit lui Carp, Chișinăul a reacționat la incident prin transmiterea unei note de protest, iar cazul a fost discutat cu reprezentanții autorităților ucrainene.

Deschide și Notă de protest transmisă Ucrainei după incidentul de pe Nistru. Carp: „O încălcare foarte gravă”