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MAE reacționează după alerta de dronă din Orhei și Călărași: O amenințare directă pentru securitatea și siguranța cetățenilor

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MAE reacționează după alerta de dronă din Orhei și Călărași: O amenințare directă pentru securitatea și siguranța cetățenilor

Ministerul de Externe a venit cu o reacție după ce oamenii legii au fost alertați noaptea trecută de către locuitorii din Orhei și Călărași în legătură cu observarea unui obiect zburător. Potrivit MAE, un asemenea incident reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian al statului nostru și constituie o amenințare directă pentru securitatea și siguranța cetățenilor.

„Republica Moldova condamnă ferm asemenea incidente și reiterează că suveranitatea, integritatea teritorială și spațiul aerian al țării trebuie respectate pe deplin”, se arată în comunicatul instituției.

Amintim că noaptea trecută, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat un obiect zburător asemănător unei drone. La scurt timp, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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