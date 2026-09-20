MAE reacționează după alerta de dronă din Orhei și Călărași: O amenințare directă pentru securitatea și siguranța cetățenilor

„Republica Moldova condamnă ferm asemenea incidente și reiterează că suveranitatea, integritatea teritorială și spațiul aerian al țării trebuie respectate pe deplin”, se arată în comunicatul instituției.

Amintim că noaptea trecută, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat un obiect zburător asemănător unei drone. La scurt timp, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Deschide și: Alertă la Orhei și Călărași: localnicii au raportat obiecte zburătoare și o explozie