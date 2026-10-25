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Mai multe servicii publice digitale rămân indisponibile după atacurile cibernetice

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Mai multe servicii publice digitale rămân indisponibile după atacurile cibernetice

Mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova, inclusiv cele pentru depunerea și emiterea actelor permisive, rămân temporar indisponibile în urma incidentelor cibernetice recente. Circa 15 specialiști din cadrul Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Agenției pentru Securitate Cibernetică (ASC) și Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) lucrează la verificarea și securizarea sistemelor.

Potrivit celor trei instituții, serviciile au fost deconectate temporar ca măsură de securitate, pentru investigarea incidentelor, verificarea infrastructurii guvernamentale și reluarea treptată a funcționării acestora, informează MOLDPRES.

Echipele tehnice au lucrat fără întrerupere, inclusiv în perioada 23–25 octombrie. În noaptea trecută, în jurul orei 02:00, specialiștii au identificat și blocat o nouă tentativă de accesare forțată a unor servicii publice guvernamentale.

Instituțiile precizează că restabilirea serviciilor se face cu prioritate pentru protejarea datelor cetățenilor și ale companiilor și prevenirea unor noi atacuri. În contextul reluării activității instituțiilor și al creșterii numărului de solicitări online începând de luni, 26 octombrie, cetățenii și agenții economici sunt îndemnați să manifeste înțelegere față de indisponibilitatea temporară a unor servicii.

Totodată, autoritățile avertizează asupra tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mailuri. Persoanele rău intenționate pot pretinde că reprezintă instituții publice sau bănci și pot folosi date personale, inclusiv numele, prenumele sau IDNP-ul, pentru a câștiga încrederea victimelor.

Cetățenii sunt îndemnați să nu comunice parole, coduri de autentificare sau date bancare, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu autorizeze operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute.

Amintim că, autoritățile au stopat un atac cibernetic, în noaptea de 22 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale ale Republicii Moldova.

DESCHIDE ȘI: Atac cibernetic asupra serviciilor publice digitale: circa 11 milioane de solicitări de accesare, blocate de autorități

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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