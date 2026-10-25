Mai multe servicii publice digitale rămân indisponibile după atacurile cibernetice

Potrivit celor trei instituții, serviciile au fost deconectate temporar ca măsură de securitate, pentru investigarea incidentelor, verificarea infrastructurii guvernamentale și reluarea treptată a funcționării acestora, informează MOLDPRES.

Echipele tehnice au lucrat fără întrerupere, inclusiv în perioada 23–25 octombrie. În noaptea trecută, în jurul orei 02:00, specialiștii au identificat și blocat o nouă tentativă de accesare forțată a unor servicii publice guvernamentale.

Instituțiile precizează că restabilirea serviciilor se face cu prioritate pentru protejarea datelor cetățenilor și ale companiilor și prevenirea unor noi atacuri. În contextul reluării activității instituțiilor și al creșterii numărului de solicitări online începând de luni, 26 octombrie, cetățenii și agenții economici sunt îndemnați să manifeste înțelegere față de indisponibilitatea temporară a unor servicii.

Totodată, autoritățile avertizează asupra tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mailuri. Persoanele rău intenționate pot pretinde că reprezintă instituții publice sau bănci și pot folosi date personale, inclusiv numele, prenumele sau IDNP-ul, pentru a câștiga încrederea victimelor.

Cetățenii sunt îndemnați să nu comunice parole, coduri de autentificare sau date bancare, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu autorizeze operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute.

Amintim că, autoritățile au stopat un atac cibernetic, în noaptea de 22 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale ale Republicii Moldova.

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