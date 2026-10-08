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Maia Sandu, discuție cu António Costa: R. Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru capitole de negocieri rămase

Cristina Vlah
Maia Sandu, discuție cu António Costa: R. Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru capitole de negocieri rămase

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, i-a transmis președintelui Consiliului European, António Costa, că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru capitole de negocieri rămase.

Cei doi oficiali au purtat astăzi, 8 octombrie, o convorbire telefonică.

„Cei doi oficiali au vorbit și despre politicile de preaderare și pregătire a Uniunii Europene pentru procesul de extindere, prezentate de Comisia Europeană pe 6 octombrie, și foile de parcurs pentru aderare pe care Comisia le pregătește pentru cele mai avansate state candidate, printre care și Republica Moldova”, se menționează într-un comunicat al Președinției.

Discuția a avut loc cu o săptămână înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsesc extinderea și reformele Uniunii Europene.

Recent, R. Moldova a fost invitată să-și prezinte strategia de negociere pe încă două capitole: Piața internă - Clusterul 2; și Competitivitate și creștere incluzivă - Clusterul 3.  Astfel se pregătește deschiderea formală a celor două capitole de negociere în cadrul următoarei Conferințe interguvernamentale.

Deschide și: Tot mai aproape de UE // R. Moldova, invitată să-și prezinte poziția de negociere pe încă două capitole

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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