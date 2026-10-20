Maia Sandu l-a felicitat pe noul premier al României, Luca Niculescu: „România poate conta întotdeauna pe noi”

„Îi doresc prim-ministrului Luca Niculescu și noului Guvern al României mult succes. Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru colaborarea excelentă. România poate conta întotdeauna pe noi”, a scris Maia Sandu într-o postare pe platforma X.

Parlamentul României a acordat votul de învestitură Guvernului condus de Luca Niculescu, după cinci luni și jumătate de criză politică, perioadă în care țara a fost administrată de un Executiv cu atribuții limitate.

Noul Cabinet a obținut sprijinul a 280 de deputați și senatori, în timp ce 58 au votat împotrivă, depășind pragul de 233 de voturi necesare pentru învestire. Guvernul Niculescu este susținut de PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România”.

Votul pune capăt unei perioade de 169 de zile fără un guvern cu puteri depline, începută după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan, la 5 mai, în urma unei moțiuni de cenzură.