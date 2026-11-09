Marta Kos: 2027 va fi un an crucial pentru R. Moldova. Puteți ajunge la nivelul Muntenegrului, care se pregătește de aderare

Potrivit Martei Kos, Raportul privind extinderea UE pentru anul 2026 confirmă progresele semnificative ale Republicii Moldova, înregistrate în pofida presiunilor externe și a tentativelor de destabilizare. Oficialul european a precizat că Bruxellesul așteaptă acordul Consiliului UE pentru deschiderea ultimelor două clustere de negociere.

”Considerăm că putem închide 25 de capitole de negociere în 2027. Acest lucru va plasa Republica Moldova acolo unde se află acum Muntenegru, care se pregătește deja de aderare. După ce veți face acest lucru, veți fi în poziția de a încheia negocierile către 2028. Considerăm că acest obiectiv este realizabil”, a declarat Marta Kos.

Comisarul european a subliniat că anul 2027 va fi crucial pentru obținerea unor rezultate concrete. În acest sens, Comisia Europeană a publicat o foaie de parcurs pentru continuarea reformelor și pregătirea închiderii capitolelor de negociere.

Totodată, Kos a anunțat că Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin financiar pentru Republica Moldova, care urmează să fie elaborat în 2027 și va continua măsurile prevăzute în Planul de Creștere.

”Anul 2027 va fi și anul în care vom pregăti următorul pachet de sprijin pentru Republica Moldova, care se va consolida pe Planul de Creștere. Aceasta înseamnă că vor fi puse la dispoziție noi instrumente și resurse financiare”, a precizat comisarul european.

Totuși, Marta Kos a subliniat că anul curent nu s-a încheiat și că sunt așteptate noi evoluții pozitive, inclusiv acordul Consiliului UE pentru deschiderea ultimelor două clustere de negociere.

”Anul 2026 nu s-a încheiat. Vom avea și mai multe știri pozitive. Așteptăm ca Consiliul să ofere undă verde pentru deschiderea celor două clustere rămase”, a declarat Marta Kos.

La rândul său, președintele Maia Sandu a declarat că Republica Moldova a avansat în toate cele 33 de capitole de negociere și este pregătită pentru deschiderea ultimelor două clustere. Șeful statului a subliniat că progresele au fost obținute în condițiile războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ale crizelor energetice și ale tentativelor de destabilizare.

”Am demonstrat că Republica Moldova poate avansa chiar și atunci când securitatea sa este amenințată. Am demonstrat că Republica Moldova poate contribui la securitatea Europei. Comisia Europeană a recunoscut că obiectivul de a încheia negocierile până în 2028, deși ambițios, este realizabil”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a insistat că ritmul reformelor trebuie accelerat, iar anul 2027 trebuie să fie dedicat în special aplicării efective a legislației și măsurilor asumate în procesul de aderare.

”Obiectivul nostru este să fim pregătiți să încheiem negocierile până în 2028. Pentru aceasta, 2027 trebuie să fie un an al rezultatelor concrete, în special pe partea de implementare”, a subliniat Maia Sandu.

Șeful statului a pledat și pentru instituirea unui mecanism european care să garanteze respectarea statului de drept și continuarea reformelor inclusiv după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Maia Sandu a argumentat necesitatea acestuia prin tentativele Rusiei de a influența și destabiliza procesele democratice.

”Ne dorim să existe reguli clare, prin care Republica Moldova să nu mai poată fi întoarsă din drumul european”, a declarat președintele.

În discursul său, Maia Sandu a făcut și o paralelă cu prăbușirea Zidului Berlinului, la 9 noiembrie 1989, care a fost un simbol al eliberării popoarelor de sub jugul sovietic. Șeful statului a subliniat că eliberarea R. Moldova a fost mult mai târziu, pierzând astfel ani de dezvoltare din cauza dependențelor economice și energetice și a presiunilor externe.

”Astăzi avem șansa să recuperăm acest timp pierdut și să redevenim parte a Uniunii Europene. Nu ne sperie că avem mult de muncă. Știm că acum este momentul ca Republica Moldova să-și îndeplinească speranța de a trăi în pace și libertate alături de celelalte popoare europene”, a declarat Maia Sandu.

Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene se desfășoară în perioada 9–10 noiembrie, la Palatul Republicii, sub genericul ”Pachetul de extindere 2026: Avansarea negocierilor de aderare la UE prin reforme, dialog, transparență și coeziune socială”. Potrivit organizatorilor, peste 700 de participanți s-au înregistrat la eveniment, iar 70 de vorbitori vor contribui la dezbaterile din cele două zile.

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