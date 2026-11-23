Potrivit autorităților, incidentul a fost înregistrat la ora 18:44. Ulterior, drona a dispărut de pe sistemele de supraveghere în apropierea Centralei Electrice de la Cuciurgan.

Amintim că, anterior, au apărut informații despre căderea și explozia unei drone în apropierea orașului Dnestrovsc, situat între acesta și satul Nezavertailovca. Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 18:45.

Ulterior, autoritățile din stânga Nistrului au susținut că explozia ar fi fost provocată de o butelie de gaz, și nu de o dronă.

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