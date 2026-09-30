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Ministrul Apărării, după ce o nouă dronă a survolat R. Moldova: Rusia pune în pericol viața cetățenilor noștri și nu are importanță de pe care maluri sunt

Igor Liubec
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Ministrul Apărării, după ce o nouă dronă a survolat R. Moldova: Rusia pune în pericol viața cetățenilor noștri și nu are importanță de pe care maluri sunt

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că drona care a survolat acum o oră spațiul aerian al R. Moldova se deplasa spre Soroca cu o viteză de 400 km/ora. Potrivit ministrului, ar fi vorba despre o dronă cu reacție.

Potrivit lui Nosatîi, acest incident este al 84-lea la număr și vorbește despre încălcarea de Federația Rusă a neutralității și suveranității naționale ale R. Moldova.

„Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri și nu are importanță de pe care maluri sunt, stâng sau drept, ce limbă vorbesc, ce pașaport au și pe cine susțin. Definitiv, Federația Rusă este agresor și pune în pericol viața cetățenilor noștri”, a declarat el.

Amintim că, în jurul orei 10:26, o dronă a fost detectată în zona localității Lunga, raionul Dubăsari. În urma incidentului, spațiul aerian din zonele Nord și Centru a fost închis.

Deschide și: O nouă dronă a survolat Republica Moldova. Spațiul aerian din zonele Nord și Centru, închis

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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