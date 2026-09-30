Ministrul Apărării, după ce o nouă dronă a survolat R. Moldova: Rusia pune în pericol viața cetățenilor noștri și nu are importanță de pe care maluri sunt

Potrivit lui Nosatîi, acest incident este al 84-lea la număr și vorbește despre încălcarea de Federația Rusă a neutralității și suveranității naționale ale R. Moldova.

„Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri și nu are importanță de pe care maluri sunt, stâng sau drept, ce limbă vorbesc, ce pașaport au și pe cine susțin. Definitiv, Federația Rusă este agresor și pune în pericol viața cetățenilor noștri”, a declarat el.