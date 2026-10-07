Ministrul de Interne: Iurie Radulov ar putea fi extrădat în cel mult 30 de zile după finalizarea procedurilor legale

Potrivit oficialului, dosarul de extrădare va fi analizat împreună cu Ministerul Justiției, pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate condițiile necesare. Ulterior, documentele vor fi transmise autorităților din Turcia pentru examinare.

Daniella Misail-Nichitin a precizat că, odată confirmată conformitatea dosarului, procedura tehnică de extrădare „nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de zile”.

Astfel, termenul estimat de 30 de zile vizează etapa tehnică a extrădării și nu include perioada necesară examinării și aprobării documentelor de către autoritățile competente.

Menționăm că, Iurii Radulov, cetățean moldovean, a fost dat în urmărire de Interpol pentru 10 cazuri de omor și 11 tentative de omor. El a reușit să scape din închisoare, după ce se crease o confuzie după modificările le Legea privind amnistia.