Mircea Eșanu pleacă de la șefia Agenției Servicii Publice: În viitorul apropiat urmează să dezvoltăm o nouă instituție publică

În acest sens, liderul ASP a venit cu un mesaj de adio și de mulțumire pentru echipa Agenției.

„Nu am venit în serviciul public pentru laude, dar recunosc că simt o mulțumire aparte când văd, chiar și aici, în spațiul online, oameni care își exprimă recunoștința pentru felul în care au fost tratați la ghișeele ASP. Sunt semne mici, dar care contează enorm pentru mine — pentru că arată că direcția în care am mers a fost cea corectă. Știu, desigur, că mai sunt situații în care nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Dar cred cu tărie că o instituție se măsoară prin capacitatea ei de a nu rămâne ancorată în trecut, de a se perfecționa constant — și acesta este, poate, cel mai important lucru pe care l-am construit la ASP.

Tot ce am reușit să facem este meritul unei echipe. Le mulțumesc din suflet colegilor mei — celor care au crezut în schimbare, care au muncit cu profesionalism și dedicare, și care au făcut din ASP o instituție mai modernă, mai eficientă și mai aproape de oameni”, a scris Mircea Eșanu pe pagina sa de Facebook.

Ca urmare, demnitarul va fi numit în fruntea noii instituții „Moldova Project”, care se va ocupa de punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură strategică în transport, energie, sănătate, digitalizare, mediu și educație.

„Este o responsabilitate uriașă și o oportunitate rară — aceea de a contribui direct la dezvoltarea unor proiecte ce vor schimba nu doar fața țării noastre, ci și felul în care aceasta este ancorată în infrastructura europeană. Îi mulțumesc prim-ministrului Vasile Tofan pentru încrederea acordată”, a mai menționat Mircea Eșanu.

Amintim că, astăzi Vasile Tofan a anunțat despre faptul că urmează să fie create o nouă instituție în cadrul Guvernului, care va fi responsabilă de implementarea proiectelor de infrastructură. Premierul Vasile Tofan a anunțat că noua diviziune se va numi „Moldova Project”.

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