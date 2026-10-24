Moscova amenință Chișinăul după expulzarea unui diplomat rus: Vom răspunde dur

„Decizia autorităților moldovenești face parte din cursul distructiv antirus al Chișinăului ”, a declarat Zaharova.

Reprezentanta diplomației ruse susține că decizia autorităților moldovenești ar urmări distrugerea completă a relațiilor bilaterale și le acuză că încearcă în mod deliberat să îngreuneze activitatea Ambasadei Rusiei în Republica Moldova.

Pe 23 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că un angajat al Ambasadei Federației Ruse va fi declarat persona non grata. Decizia a fost luată în urma incidentului în care o dronă s-a prăbușit în satul Chiștelnița, raionul Telenești.

Deschide și: R. Moldova expulzează un diplomat rus după ce o dronă cu explozibil s-a prăbușit lângă o casă din Telenești