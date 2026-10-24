Deschide.md

Moscova amenință Chișinăul după expulzarea unui diplomat rus: Vom răspunde dur

Irina Limbas
Moscova amenință Chișinăul după expulzarea unui diplomat rus: Vom răspunde dur

Rusia va răspunde dur la ceea ce numește acțiuni ostile ale Chișinăului, după ce Ministerul Afacerilor Externe a decis să expulzeze un angajat al Ambasadei Federației Ruse. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a calificat decizia drept un act ostil.

„Decizia autorităților moldovenești face parte din cursul distructiv antirus al Chișinăului ”, a declarat Zaharova.

Reprezentanta diplomației ruse susține că decizia autorităților moldovenești ar urmări distrugerea completă a relațiilor bilaterale și le acuză că încearcă în mod deliberat să îngreuneze activitatea Ambasadei Rusiei în Republica Moldova.

Pe 23 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că un angajat al Ambasadei Federației Ruse va fi declarat persona non grata. Decizia a fost luată în urma incidentului în care o dronă s-a prăbușit în satul Chiștelnița, raionul Telenești.

Deschide și: R. Moldova expulzează un diplomat rus după ce o dronă cu explozibil s-a prăbușit lângă o casă din Telenești

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md