R. Moldova expulzează un diplomat rus după ce o dronă cu explozibil s-a prăbușit lângă o casă din Telenești

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, instituția condamnă incidentul din raionul Telenești. Conform datelor oferite de reprezentanții MAE, drona prăbușită în satul Chiștelnița a fost încărcată cu explozibil.

„Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității și securității Republicii Moldova și reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, precizează reprezentanții ministerului.

În acest context, Republica Moldova a solicitat Federației Ruse să înceteze acțiunile care pun în pericol securitatea regională și viețile oamenilor.

„Drept măsură de răspuns, un colaborator al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău va fi declarat persona non grata”, susțin reprezentanții MAE.

Amintim că o dronă s-a prăbușit la o distanță de circa 100 de metri de la o casă de locuit din satul Chiștelnița din raionul Telenești.

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