Nicușor Dan, la Summitul CPE: Am reafirmat sprijinul neclintit al României pentru securitatea și integrarea europeană a Republicii Moldova

„La reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, am reafirmat sprijinul neclintit al României pentru securitatea, reziliența și integrarea europeană a Republicii Moldova. Calea europeană a Republicii Moldova este o prioritate comună și o investiție strategică în stabilitatea regiunii noastre și a întregului continent”, a menționat Nicușor Dan.

De asemenea, șeful de la Cotroceni a vorbit despre provocările europene comune, care necesită un răspuns coordonat. Acest răspuns ar include: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică și reziliență democratică.

„Sunt teme importante pentru România și pentru toate statele europene.

O Europă care să fie mai puternică, mai sigură și mai bine conectată depinde de deciziile și acțiunile noastre comune, care să acorde atenție specială Flancului Estic. Trebuie să susținem în continuare Ucraina pentru obținerea unei păci juste și durabile, consolidându-ne în același timp capacitatea colectivă de a contracara amenințările hibride, interferențele străine și manipularea informațiilor”, a mai adăugat Nicușor Dan.

În cadrul Summitului s-a mai discutat și despre viitorul securității europene, despre cooperarea mai strânsă împotriva traficului de droguri, precum și despre o abordare coordonată a migrației.

Menționăm că, în marja Summitului CPE a avut loc și reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova. Acolo au participat: președintele R. Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, și președintele Franței, Emmanuel Macron; președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, șeful diplomației europene, Kaja Kallas, premierul Poloniei, Donald Tusk, și premierul irlandez, Micheál Martin.

Deschide și Maia Sandu, la o masă cu liderii Europei. Securitatea și următorii pași pentru aderarea la UE, printre subiectele discutate la Dublin