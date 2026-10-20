Nivelul Nistrului crește după ploile din ultimele zile. La Vălcineț, apa s-a extins cu peste 10 metri spre mal

Potrivit ministrului, până la majorarea de luni, debitul deversărilor de la Novodnistrovsk se menținuse la o medie de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă. Creșterea a fost posibilă datorită ploilor înregistrate recent.

La Vălcineț, raionul Ocnița, nivelul apei a crescut vizibil, iar în unele zone aceasta s-a extins cu peste 10 metri spre mal, potrivit informațiilor prezentate de Gheorghe Hajder.

În același timp, deversările din lacul de acumulare Dubăsari se mențin la valorile medii înregistrate în ultimele zile.

Ministrul Mediului estimează că majorarea debitului de la Novodnistrovsk va determina creșterea treptată a nivelului Nistrului și în localitățile din centrul Republicii Moldova.

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