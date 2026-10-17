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Noi detalii despre drona căzută la Dondușeni. Autoritățile au descoperit un crater și elemente cu potențial distructiv

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Noi detalii despre drona căzută la Dondușeni. Autoritățile au descoperit un crater și elemente cu potențial distructiv

Un crater cu diametrul de aproximativ 35 de centimetri și adâncimea de 15 centimetri a fost descoperit pe terenul agricol din apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni, unde o dronă s-ar fi prăbușit și ar fi explodat la sol. În interiorul craterului, autoritățile au identificat elemente cu potențial distructiv.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, la o distanță de până la 100 de metri de crater au fost găsite motorul cu ardere internă, rezervorul și mai multe fragmente din corpul aparatului de zbor fără pilot.

Investigațiile continuă, iar autoritățile urmează să dispună expertize de specialitate pentru identificarea tuturor componentelor descoperite și stabilirea circumstanțelor incidentului.

Amintim că, pe 16 octombrie, Ministerul Apărării a anunțat că o dronă a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova, la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca. Ulterior, instituția a comunicat că aparatul de zbor s-ar fi prăbușit pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, din raionul Dondușeni.

Ministerul Apărării precizează că Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al țării, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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