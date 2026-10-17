Noi detalii despre drona căzută la Dondușeni. Autoritățile au descoperit un crater și elemente cu potențial distructiv

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, la o distanță de până la 100 de metri de crater au fost găsite motorul cu ardere internă, rezervorul și mai multe fragmente din corpul aparatului de zbor fără pilot.

Investigațiile continuă, iar autoritățile urmează să dispună expertize de specialitate pentru identificarea tuturor componentelor descoperite și stabilirea circumstanțelor incidentului.

Amintim că, pe 16 octombrie, Ministerul Apărării a anunțat că o dronă a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova, la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca. Ulterior, instituția a comunicat că aparatul de zbor s-ar fi prăbușit pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, din raionul Dondușeni.

Ministerul Apărării precizează că Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al țării, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.