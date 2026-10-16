UPDATE // Drona care a survolat teritoriul R. Moldova, s-a prăbușit și explodat în Dondușeni

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O nouă dronă ar fi survolat teritoriul R. Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, incidentul a fost înregistrat la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca.

Instituția precizează că va reveni cu detalii în timpul apropiat.

„Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, precizează instituția.

Amintim că, noaptea trecută, patru drone au survolat teritoriul R. Moldova. Incidentele s-au produs pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

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