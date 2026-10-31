O a doua dronă a survolat astăzi spațiul aerian al R. Moldova

Este a doua dronă depistată astăzi de autorități. Aceasta a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Mihailovka, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Sobor, raionul Soroca.

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Apărării, zborul dronei a fost detectat în proximitatea orașului Dondușeni.

Ulterior, la ora 18:03, drona a traversat zona satelor Goleni, Gordinești, Burlănești, raionul Edineț.

„Survolarea a avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei”, se menționează în mesajul Ministerului.

Potrivit ultimelor date, la ora 18:12, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, în proximitatea localității Viișoara, raionul Edineț.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Amintim că în seara zilei de astăzi o dronă a fost identificată în zona localității Bănești, raionul Telenești. Aceasta a părăsit ulterior spațiul aerian al R. Moldova.

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