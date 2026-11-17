Autoritățile amintesc că, în cazul observării unor aparate de zbor suspecte sau al depistării unor fragmente, cetățenii sunt rugați să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive.

Totodată, aceștia sunt îndemnați să se îndepărteze la o distanță sigură și să evite utilizarea telefonului în apropierea obiectelor suspecte.

Anterior, autoritățile au anunțat că o dronă de tip Geran-2 a survolat spațiul aerian.

Deschide și: Alertă aeriană // O nouă dronă a survolat teritoriul R. Moldova