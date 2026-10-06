OFICIAL // Patru ambasadori noi pentru R. Moldova. Candidaturile înaintate de MAE, avizate de Parlament

După cum au relatat anterior reporterii Deschide.MD, actualul secretar de stat al MAE, Valeriu Mija, urmează să fie numit în funcția de ambasador la Bruxelles (Belgia), în locul lui Viorel Cibotaru.

Alexandru Codreanu va prelua conducerea misiunii diplomatice din Grecia, iar Angelica Munteanu pe cea din Lituania. Totodată, Vitalie Rusu urmează să fie numit în funcția de ambasador în Statul Qatar.

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În cadrul ședinței, ministrul de externe Mihai Popșoi a subliniat importanța experienței și profesionalismului în reprezentarea statului peste hotare, menționând că desemnarea noilor ambasadori reflectă angajamentul Republicii Moldova pentru o diplomație bine pregătită și orientată spre rezultate.

„Experiența și competențele celor patru candidați vor contribui la consolidarea relațiilor cu partenerii noștri și la promovarea intereselor Republicii Moldova. Ne dorim o diplomație activă, care să sprijine parcursul european, să deschidă oportunități economice și să fie aproape de cetățenii noștri”, a spus Mihai Popșoi.

Cei patru ambasadori își vor putea începe activitatea după finalizarea tuturor procedurilor legale, inclusiv numirea în funcție prin hotărâre de Guvern și decret prezidențial.