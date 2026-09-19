Poliția de Frontieră, după verificările comune cu Ucraina: nicio urmă de explozie în R. Moldova, fragmente găsite la 1,2 km de frontieră

Verificările au fost efectuate în comun de autoritățile de frontieră ale celor două țări. Poliția de Frontieră precizează că monitorizează în continuare situația și menține schimbul operativ de informații cu partea ucraineană.

Acțiunile au fost inițiate după ce, în dimineața zilei de 19 septembrie, mai multe aparate de zbor necunoscute au fost observate în apropierea frontierei cu Ucraina. Cel puțin trei dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Căplani.

Ulterior, la ora 05:19, autoritățile ucrainene au informat că un obiect a căzut și a luat foc în apropierea frontierei, în direcția localității Troițcoe din raionul Cimișlia. Verificările ulterioare au stabilit că locul exploziei se află pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 kilometri de linia de frontieră.

Amintim că, pe 18 septembrie, fragmente ale unei posibile drone au fost descoperite și în apropierea localității Colonița, municipiul Chișinău, după ce în zonă a fost auzită o explozie.

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