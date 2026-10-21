Premierul Luca Niculescu va veni la Chișinău în zilele următoare. Vasile Tofan: Mă bucur că va acorda prioritate R. Moldova

”Vreau să încep prin a-l felicita pe noul premier al României, domnul Luca Niculescu, pentru preluarea mandatului. Am avut deja o discuție telefonică cu dumnealui și am convenit să ne întâlnim la Chișinău cât de curând, chiar în următoarele zile”, a declarat Vasile Tofan.

Șeful Executivului de la Chișinău a salutat învestirea noului Guvern de la București și a declarat că se bucură de faptul că noul premier român va continua linia prin care pune o mare prioritate pe Republica Moldova.

”Avem multe proiecte la care muncim împreună și ne bucură foarte mult că domnul Niculescu va continua linia care pune o prioritate atât de mare pe Republica Moldova, pentru că România este partenerul nostru strategic, dar este și țara de care ne leagă limba, istoria, cultura și foarte multe proiecte concrete, de la grădinițe renovate la poduri, drumuri, conexiuni energetice”, a afirmat premierul.

Vasile Tofan a mai declarat că își dorește extinderea cooperării bilaterale, cu accent pe investiții, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea legăturilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului.

Amintim că Guvernul condus de Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de învestitură al Parlamentului României. Noul Executiv a fost susținut de 280 de parlamentari, în timp ce 58 au votat împotrivă. Învestirea Cabinetului Niculescu a pus capăt unei crize guvernamentale de 169 de zile, cea mai lungă din România după 1989.

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