Amintim că Zubcu a fost reținut în flagrant luni, 16 noiembrie, fiind suspectat de luare de mită.

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Potrivit CNA, acesta ar fi pretins mijloace bănești de la administratorul unui agent economic care activa într-un spațiu închiriat de la organizația sindicală, în schimbul necreării unor impedimente în desfășurarea activității economice.

Mai exact, președintele CNSM ar fi acționat în complicitate cu un prestator de servicii juridice al organizației, solicitând bani de la administratorul unei societăți comerciale care gestiona o unitate de alimentație publică într-un spațiu luat în chirie.

Bănuitul ar fi primit anterior suma de 4 000 de dolari pentru a nu crea impedimente în desfășurarea activității economice a societății. Ulterior, bănuitul ar fi pretins repetat aceeași sumă, invocând posibilitatea majorării chiriei, rezilierii contractului de locațiune și inițierii unor controale.