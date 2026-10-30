Procuratura a pornit urmărirea penală în cazul atacului cibernetic care a compromis datele a 750 de mii de moldoveni

Dosarul a fost inițiat de Procuratura municipiului Chișinău, în baza bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunilor de încălcare a inviolabilității vieții private și de divulgare a datelor. Acțiunile procesuale sunt în desfășurare.

Atacul cibernetic asupra infrastructurii digitale guvernamentale a avut loc în perioada 19-23 octombrie, când hackerii au vizat aproximativ un milion de numere de identificare personală, iar datele asociate a circa 750 de mii de persoane au fost extrase neautorizat. În urma acestui atac, Guvernul a anunțat plecarea din funcție a directorului Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț. Totodată, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va organiza audieri, iar Președinția a anunțat că Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate.

Deschide și: Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate, în urma atacului cibernetic de proporții