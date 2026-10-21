Programul „Moldova Pregătită”, ținta unor campanii de dezinformare. Falsuri despre război, neutralitate și deconectări de la apă și lumină

Potrivit analizei, primele mesaje manipulatoare au apărut chiar pe 9 octombrie, în ziua în care Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat programul. Recomandarea ca fiecare gospodărie să dispună de rezerve pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență a fost prezentată drept o dovadă că statul ar intenționa să lase cetățenii să se descurce singuri.

În zilele de 10 și 11 octombrie, pe Telegram au început să circule mesaje care asociau programul cu armata, producția de drone și o presupusă renunțare la neutralitatea Republicii Moldova. StratCom a constatat că, la aproximativ nouă minute de la prima publicare, unul dintre mesaje a fost reformulat pe un alt canal, după care au urmat mai multe redistribuiri.

„Ceea ce fusese prezentat ca interpretare devenea afirmație despre pierderea neutralității, fără dovezi suplimentare”, se arată în analiza StratCom.

Începând cu 12 octombrie, au fost distribuite și materiale video în limbile română și rusă, care combinau informații despre cheltuielile pentru apărare, adăposturi și riscul unui război. Potrivit autorilor analizei, repetarea acelorași afirmații pe mai multe platforme putea crea impresia că informațiile sunt confirmate.

Un alt mesaj, apărut pe 17 octombrie, susținea că autoritățile ar pregăti „72 de ore de testare și simulare” în care populația urma să rămână fără servicii. Afirmația a circulat pe Telegram și Facebook, fiind promovată inclusiv de persoane cu profil public, deși nu au fost prezentate dovezi privind existența unui asemenea plan.

„Analiza StratCom Moldova a postărilor publice din perioada 9 - 19 octombrie arată că mesajele au mutat discuția de la utilitatea protecției civile spre presupuse intenții ascunse, exploatând neîncrederea în instituții, dificultățile economice și teama de război”, precizează instituția.

În acest context, StratCom îndeamnă cetățenii să verifice sursa inițială a informațiilor înainte de a le distribui și să nu considere repetarea unei afirmații pe mai multe canale drept o confirmare a veridicității acesteia.

„Mai multe canale care repetă aceeași afirmație nu reprezintă o confirmare a acesteia. Înainte de a reacționa sau de a distribui un mesaj, verificați sursa inițială: ce spune exact, ce dovezi prezintă, vezi ce au modificat cei care o redistribuie”, se arată în mesaj.

Programul „Moldova Pregătită” urmează să înceapă în noiembrie 2026 și are drept scop pregătirea populației și a instituțiilor pentru situații de urgență, precum întreruperile alimentării cu apă sau energie electrică, cutremurele, epidemiile, atacurile cibernetice și fenomenele meteorologice extreme.

Printre măsurile prevăzute se numără lansarea modulului „Alerte” în aplicația EVO, organizarea instruirilor pentru autoritățile locale, activități practice pentru cetățeni, exerciții în școli și distribuirea materialelor informative.

CNMC precizează că programul este conceput pe termen lung, astfel încât cetățenii să știe cum să se protejeze, autoritățile să poată interveni eficient, iar comunitățile să fie pregătite să se sprijine reciproc în situații de criză.

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