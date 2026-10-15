Reacția ANSA după perchezițiile de la Giurgiulești și reținerea a șase inspectori: Agenția va acorda întregul sprijin CNA și procurorilor

„ANSA își reafirmă angajamentul pentru asigurarea integrității în exercitarea atribuțiilor de serviciu și aplicarea principiului toleranței zero față de corupție. În acest context, Agenția va acorda întregul sprijin CNA și procurorilor, prin furnizarea informațiilor și documentelor solicitate, în vederea clarificării tuturor circumstanțelor cazului”, se arată într-un comunicat al instituției.

Totodată, ANSA precizează că va analiza eventualele vulnerabilități în organizarea controalelor și va întreprinde măsurile administrative necesare, cu respectarea prevederilor legale.

Amintim că șase angajați ai ANSA și un agent economic au fost reținuți de ofițerii CNA, fiind suspectați de acte de corupție. Potrivit organelor de drept, cei șase ar fi pretins și primit sume cuprinse între 20 de euro și 30 de mii de lei de la agenți economici. În schimb, funcționarii ar fi ignorat lipsa certificatelor obligatorii pentru animale sau mărfuri și negociau taxe de protecție. Sumele erau adaptate în funcție de volumul mărfurilor, numărul de animale transportate și frecvența curselor efectuate.

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