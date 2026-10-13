Republica Moldova, inclusă într-o inițiativă europeană de protejare a democrației împotriva amenințărilor hibride

„Tot astăzi, vom primi țările candidate în cadrul Centrului European pentru Reziliență Democratică. Multe dintre aceste țări se confruntă de ani de zile cu amenințări hibride. Experiența lor ne poate ajuta să protejăm democrația în întreaga Europă”, a declarat Marta Kos.

Comisarul european a anunțat, de asemenea, că pe 13 octombrie urmează să fie deschise câte două grupuri de capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. În același timp, Albania urmează să închidă un capitol de negociere, după ce Muntenegru a închis alte trei în seara precedentă.

În contextul accelerării procesului de extindere, Marta Kos a subliniat că Uniunea Europeană intenționează să introducă mecanisme suplimentare de protecție pentru a asigura respectarea statului de drept și continuarea reformelor în statele candidate.

„Pe măsură ce procesul de extindere capătă amploare, vom discuta cu statele noastre membre despre cum să ne asigurăm că Uniunea Europeană devine mai puternică pe măsură ce se extinde. Tocmai de aceea, am propus mecanisme de protecție mai solide pentru a garanta respectarea statului de drept și continuarea reformelor, astfel încât Uniunea să funcționeze mai eficient”, a declarat oficialul european.

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