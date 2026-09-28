Seceta lovește și Prutul! Gheorghe Hajder anunță situație critică pe râu

„De la începutul lunii septembrie, în lacul de acumulare Costești–Stânca au intrat, în medie, 14 m³/s de apă, în timp ce debitul mediu evacuat a fost de aproximativ 26 m³/s. Altfel spus, în lac a intrat un volum de apă de 32,23 milioane m³ de apă și a fost deversat un volum de 58,83 milioane m³”, scrie demnitarul pe pagina sa de Facebook.

Astfeel, s-a luat decizia de a reduce debitul de apă evacuat în râul Prut la 14 m³/s, având în vedere că până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic mai sunt doar 72 de centimetri.

„Aceasta măsură este necesară pentru a păstra rezerva de apă în lac. Prioritatea noastră este să asigurăm alimentarea cu apă a cetățenilor. Prutul este sursa principala de apă pentru unele localități din raioanele: Glodeni, Fălești, Leova, Ungheni, Cahul și Cantemir”, explică ministrul.

Potrivit lui, pe 1 septembrie 2026 nivelul apei în lac era de 83,5 metri. Datele arată că în prezent nivelul de apă este de 82,22 metri, adică în aproximativ o lună lacul a secat cu circa 1,28 metri.

Informația vine după ce ieri ministrul anunța că situația este un deplorabilă și în Râul Nistru, de unde majoritatea cetățenilor sunt asigurați cu apă. Pe internet au apărut imagini în care se observă cât de mult s-a retras apa, iar o mare parte din viețuitoarele râului au pierit.

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