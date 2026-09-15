Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă după reținerea unui angajat în dosarul numerelor neutre

Serviciul Vamal precizează că cooperează cu organele de drept și acordă suportul necesar pentru investigarea cazului. Ancheta internă urmează să stabilească circumstanțele în care ar fi fost implicat funcționarul.

Instituția și-a reiterat „poziția de toleranță zero față de actele de corupție și orice abatere de la normele de integritate”.

Reacția vine după ce Centrul Național Anticorupție a anunțat, în dimineața zilei de 15 septembrie, mai multe percheziții într-un dosar care vizează funcționari ai Agenției Servicii Publice și ai Serviciului Vamal.

Un angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA.

Potrivit anchetatorilor, mai mulți angajați ai ASP, printre care un șef al Secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu funcționari vamali. Aceștia sunt bănuiți că ar fi facilitat eliberarea documentelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre pentru automobile care nu întruneau condițiile prevăzute de lege.

Pentru a trece cu vederea neregulile și a urgenta procedurile, suspecții ar fi pretins și primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil.

Datele preliminare ale CNA arată că prin presupusa schemă ar fi fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre. Prin evitarea achitării drepturilor de import, în special a accizelor, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 23 de milioane de lei.

Perchezițiile au vizat inclusiv compania care ar fi importat și declarat automobilele, firme afiliate acesteia și brokerul vamal care ar fi fost implicat în perfectarea actelor.