Situație alarmantă pe Nistru. Gheorghe Hajder: Ucraina nu mai poate asigura debitul minim

Potrivit ministrului, situația hidrologică dificilă persistă de mai multe luni în amonte de lacul de acumulare de la Novodnistrovsk. În unele localități din Ucraina, consecințele sunt deja resimțite, iar alimentarea cu apă se face doar în anumite ore, conform unui program stabilit.

Gheorghe Hajder a precizat că partea ucraineană a informat membrii Comisiei despre imposibilitatea de a deversa din lac un debit mai mare decât volumul de apă care intră în acesta. Măsura este necesară pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a aprovizionării cu apă în localitățile deja afectate.

„Debitul minim menținut până la moment nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul natural de apă care intră în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este de 27 m³/s în ultimele două săptămâni”, a comunicat ministrul Mediului.

Potrivit lui Hajder, o eventuală creștere a nivelului apei în lac depinde de precipitațiile din partea superioară a bazinului Nistrului. Acestea ar permite acumularea unor volume mai mari de apă și, ulterior, majorarea deversărilor spre Republica Moldova.



Menționăm că anterior, ministerul Mediului informa că situația hidrologică în bazinul Nistrului rămâne dificilă. În primele 20 de zile ale lunii septembrie, debitul mediu de apă care a intrat în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a fost de aproximativ 23 m³/s, în timp ce deversările în aval s-au menținut la 60 m³/s.

În această perioadă, în lac au intrat aproximativ 40,3 milioane de metri cubi de apă, în timp ce circa 103,7 milioane de metri cubi au fost evacuați. Astfel, volumul de apă evacuat l-a depășit cu aproximativ 63,4 milioane de metri cubi pe cel acumulat, ceea ce a determinat diminuarea în continuare a rezervelor de apă.

La începutul lunii septembrie, nivelul apei în lacul de acumulare era de 111,83 metri. Ministerul estima că, raportat la volumul de apă pierdut în primele 20 de zile ale lunii, nivelul ar fi coborât la aproximativ 111,15 metri – o scădere de circa 68 de centimetri.

Autoritățile precizau că, deși în Republica Moldova au fost înregistrate precipitații, ploile din bazinul superior al Nistrului, aflat pe teritoriul Ucrainei, nu au fost suficiente pentru a determina o creștere semnificativă a debitelor care alimentează lacul de acumulare.

Situația hidrologică a Nistrului și volumele de apă disponibile urmează să fie monitorizate în continuare.

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