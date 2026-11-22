Potrivit Poliției, șoferul automobilului de marcă Volkswagen, implicat în accident, s-a dovedit a fi un bărbat de 71 de ani, originar din satul Ghindești. Acesta a fost găsit la domiciliul său, unde se afla și autovehiculul.

Amintim că accidentul s-a produs în jurul orei 00:39, pe traseul R-14, în apropiere de localitatea Domulgeni. În urma loviturii, un tânăr de 19 ani, originar din raionul Rezina, a fost găsit pe carosabil cu multiple traumatisme grave, care i-au provocat decesul.

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Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.