Dacă comparăm prezența la vot din turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024 cu cea din primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan, observăm că există un bazin electoral de aproximativ 15000–17000 de persoane care au participat la scrutinul prezidențial, dar au stat acasă în primul tur al alegerilor din Găgăuzia.

Există indicii că o parte a fostei rețele Șor a fost deja activată în primul tur în favoarea candidaturii lui Cornel Dudnic (pe care îl consider o posibilă variantă de rezervă a Moscovei), dar și, parțial, în sprijinul lui Fiodor Găgăuz.

Un indiciu suplimentar vine din rezultatele alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Mai mulți foști lideri și activiști asociați rețelei Șor au obținut rezultate foarte bune în primul tur. Unii dintre aceștia încearcă de aproape zece ani să obțină un mandat în Adunarea Populară, dar la alegerile anterioare nu au reușit să convingă suficienți alegători să le acorde votul. De această dată, unii au câștigat din primul tur, iar alții au ajuns în turul al doilea cu șanse de a obține un mandat.

În schimb, Fiodor Găgăuz, pe care îl consider favoritul Moscovei pentru funcția de bașcan, a obținut un rezultat slab. Diferența de peste 14% față de Alexandr Stoianoglo explică de ce mobilizarea unor alegători suplimentari ar putea deveni o prioritate pentru Kremlin.

Prin reactivarea fostei rețele Șor la capacitate maximă, Moscova ar urmări victoria lui Fiodor Găgăuz și obținerea câtorva mandate suplimentare în Adunarea Populară, care să-i permită formarea unei viitoare majorități favorabile intereselor sale.

Între timp, în spațiul public au apărut înregistrări audio în care persoane asociate fostei rețele Șor ar vorbi despre reluarea activităților electorale și despre așteptarea unor presupuse recompense financiare, numite în conversații „bomboane”.

Mobilizarea a încă 10000 de alegători ar putea modifica semnificativ rezultatele alegerilor din Găgăuzia. De aceea, consider esențial ca instituțiile responsabile de securitatea procesului electoral să monitorizeze atent situația din autonomie, să investigheze eventualele tentative de corupere a alegătorilor și să asigure că rezultatul votului reflectă voința liber exprimată a cetățenilor.

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