STISC vine cu asigurări: Serviciile semnăturii electronice funcționează în parametri normali și sunt monitorizate continuu

„Infrastructura cheilor publice (PKI), care stă la baza serviciilor de încredere, utilizează mecanisme criptografice avansate ce permit verificarea autenticității, integrității și validității semnăturilor electronice și contribuie astfel la asigurarea securității în tranzacțiile electronice și în utilizarea serviciilor publice digitale”, se menționează într-un comunicat al STISC-ului.

De asemenea, instituția recomandă cetățenilor care au suspiciuni privind utilizarea frauduloasă a semnăturii electronice, să anunțe imediat organele competente.

Mesajul vine în contextul în care anterior, în spațiul public au apărut informații precum că o persoană ar fi observat niște tranzacții între conturile pe care le administrează folosind semnătura electronică.

Deschide și Guvernul condamnă informațiile manipulatoare despre compromiterea semnăturii electronice