StratCom // Cum a circulat falsul despre „fabrica de drone” ce ar fi construită în secret

Într-un comunicat emis presei, instituția precizează că în zilele de 16 și 17 octombrie, actori maligni au susținut, fără ca să prezinte vreo dovadă, că autoritățile ridică în secret o fabrică de drone. Narațiunea a fost lansată sub forma unei întrebări, o formă care permite autorilor să evite responsabilitatea.

Deschide și: Fake-News ca armă politică. Cum a transformat Ion Ceban o scrisoare anonimă într-un scenariu despre o presupusă fabrică de drone din Chișinău

În scurt timp, 13 conturi de Telegram, dintre care patru ale Sputnik Moldova, altele fiind asociate, au publicat 21 de postări la acest subiect. La trei ore distanță, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a descris Republica Moldova drept un poligon de testare occidental anti-rus.

„Falsul a fost propagat într-un moment de intensificare a incidentelor de încălcare a spațiului aerian al țării noastre de către dronele rusești, șapte în perioada 10 - 16 octombrie. Într-un moment în care subiectul era intens mediatizat și discutat public, actorii maligni au urmărit să introducă narațiuni false în spațiul nostru informațional și să promoveze agenda unor actori străini”, se menționează în comunicatul StratCom.

Potrivit instituției, acest caz alimentează narațiunea rusă privind „militarizarea Republicii Moldova” și încearcă să creeze confuzie între un fals și incidentele reale de încălcare a spațiului aerian de către dronele rusești.

Totodată, susțin experții StratCom, calificarea acestor incidente reale drept „isterie” poate contribui la subminarea încrederii oamenilor în avertismentele oficiale privind securitatea spațiului aerian.

„Intervalul scurt dintre primele comentarii lansate de actorii maligni și amplificarea masivă a subiectului, numărul de conturi implicare și viteza de propagare a falsului indică mai curând o amplificare coordonată, decât o reacție spontană”, susțin autoritățile.

Vineri, 16 octombrie, primarul Ion Ceban a publicat un mesaj video în care a anunțat că, „din informațiile pe care le deține”, autoritățile ar pregăti deschiderea unei fabrici de producere a dronelor în Chișinău. În realitate, „sursa” la care a făcut trimitere Ceban reprezenta o simplă scrisoare anonimă expediată unor instituții mass-media și canale de Telegram. Astfel, fără să verifice informația și fără să analizeze credibilitatea sursei, primarul capitalei a ales să o transforme într-un nou subiect de scandal, alimentând deliberat fricile și manipulările legate de războiul din Ucraina, în încercarea de a obține capital politic.