Trimisul lui Putin la București a fost convocat la Ministerul român de Externe, după ce Rusia a coordonat sabotajul de la uzina Carfil

Reprezentanții diplomației române au transmis: „Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la sediul MAE, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, scrie Digi24.ro.

În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor. A fost subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor.

De asemenea, a fost evidențiat faptul că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene.

„Totodată, partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, subliniind că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea navigației. A evidențiat că aceste atacuri afectează profund mediul de securitate în regiunea Mării Negre”, se mai arată în comunicatul MAE al Românie.

Deschide și Nicușor Dan și Luca Niculescu, după tentativa de sabotaj de la Carfil: Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene