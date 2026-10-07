Vasile Tofan: Cu cât mai mult ne apropiem de UE, cu atât propaganda se va intensifica și va încerca să ne dezbată din drum

Potrivit demnitarului, autoritățile trebuie să fie pregătite pentru tot mai multe atacuri și informații manipulatorii.

„28 octombrie va fi o zi importantă. Cu cât mai mult o să ne apropiem de aceste date, pe care ni le punem ca țintă ca să începem să închidem capitole, în 2027 să deschidem noi clustere, să finalizăm negocierile și să semnăm Tratatul. Deci cu cât mai mult ne vom apropia de aceste date, cu atât mai vocală va fi propaganda, care înțelege că se apropie momentul.

Eu cred că noi trebuie să fim gata de faptul că propaganda se va intesifica foarte mult și va încerca să ne dezbată din acest drum. Noi trebuie să fim și mai determinați să continuăm, în pofida la toate încercările de a destabiliza și de a ne pune bețe în roate parcursul nostru European”, a declarat Vasile Tofan în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.

Anterior, despre problemele de propagandă și manipulări pe rețele au scris și cei de la Stratcom, care au avertizat despre riscurile la care este supusă societatea.

Deschide și StratCom: R. Moldova, ținta propagandei ruse după ce Norvegia a promis sprijin pentru consolidarea apărării