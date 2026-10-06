StratCom: R. Moldova, ținta propagandei ruse după ce Norvegia a promis sprijin pentru consolidarea apărării

În acest sens, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (StratCom) a venit cu informații explicative, care combat manipulările externe și prezintă argumentele necesare pentru crearea unui sistem sănătos de apărare a unui stat.

Fortificarea apărării în R. Moldova este prezentată de manipulatori ca o „cale spre război”. Dar propagandiștii uită să menționeze că războiul deja ne afectează zi de zi, cu drone survolând spațiul aerian și explozii pe teritoriul statului nostru. Iar în acest sens, apărarea este mai mult decât necesară – este esențială.

„Efortul Republicii Moldova de a-și consolida domeniul apărării este tratat de operațiunile externe de manipulare a informației drept o cale către război. Anunțul recent al Norvegiei de a permite livrarea de tehnică militară, servicii și instruire către țara noastră s-a soldat cu un val de manipulări, amplificate în special pe canale anonime de Telegram”, se menționează într-un comunicat al StratCom.

StratCom folosește susține că sunt „operațiuni externe de manipulare” și se referă la un agresor. În același timp, Guvernul norvegian specifică foarte clar în comunicatul său că: „Guvernul (n.red. Executivul Norvegiei) consideră că Republica Moldova este afectată în mod deosebit de consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei… Deși nu există un risc iminent de conflict armat în Republica Moldova, țara este supusă unor acțiuni hibride ample din partea Rusiei, menite să submineze autoritățile alese democratic și parcursul său pro-european”.

În acest context, StratCom explică faptul că sprijinul Norvegiei pentru R. Moldova cuprinde domenii precum: consolidarea securității energetice, a rezilienței civile și asigurarea progresului în materie de integrare europeană, reforme și bună guvernanță.

„Decizia Norvegiei de a-și extinde susținerea de la domeniul umanitar și financiar la cea în domeniul apărării reflectă rolul crescând al Moldovei ca partener de securitate, de-a lungul celor 1222 km de frontieră de stat cu Ucraina”, scriu experții StratCom.

De ce anunțul Norvegiei a fost atacat cu atâta vehemență?

Specialiștii Centrului StratCom explică faptul că acest sprijin militar este deranjant pentru cei care doresc ca R. Moldova să fie slab pregătită pentru scenarii dure. Astfel, acest ajutor al Norvegiei a fost criticat pentru ca orice alte parteneriate de apărare ale R. Moldova să fie delegitimizate și să nu obțină sprijinul popular pentru modernizarea armatei naționale.

Menționăm că, la sfârșitul lunii septembrie, Guvernul Norvegiei a decis să permită exportul de echipamente militare către Republica Moldova. Printre ele sunt menționate: furnizarea de servicii, instruire, activități de intermediere și transferuri de tehnologie. Toate acestea sunt oferite prin intermediul programului Nansen Support.

Conform datelor oficiale, ajutorul include: arme, muniții și unele tipuri de echipament militar, precum și alte bunuri și tehnologii folosite în scopuri militare.

În acest context, este de menționat că în ultima perioadă pe teritoriul R. Moldova a crescut numărul de explozii de drone, survolări aeriene ilegale, incendii. Un atac recent a afectat Postul de Trecere a Frontierei Palanca - Maiaki-Udobnoe. În urma acelui atac, a avut de suferit un polițist de frontieră al R. Moldova.

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