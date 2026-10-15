Vasile Tofan, despre deschiderea a încă două clustere de negocieri cu UE: Acum începe lucrul greu

Despre aceste lucruri a vorbit premierul în debutul ședinței Guvernului, din 15 octombrie, curent.

„Marți seara a avut loc Conferința Interguvernamentală la Luxembourg. Oficial, putem spune acum că s-au mai deschis două clustere de negocieri. Ca să explicăm cum funcționează lucrurile: deci sunt 6 clustere în total, cu 33 de capitole. Noi aveam două deschise, acum mai avem două. Numărul de capitole de negocieri a crescut cu 17. Suntem la 24 de capitole de negocieri deschise. Eu vreau să mulțumesc la toată lumea care a lucrat atât de mult ca să le deschidem, chiar cred că este o mare realizare.

Și acum începe lucrul greu pentru că nu-i destul să deschizi capitolele, ele trebuie și negociate. Sunt multe subiecte care o să trebuiască să le negociem, inclusiv pentru interesele companiilor noastre. Pentru că noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar în același timp ne dorim o perioadă de tranziție, ne dorim careva tratatament preferențial pentru perioada de tranziție, astfel încât să beneficiem: pe de o parte de toate beneficiile Uniunii Europene, iar pe de altă parte - să fim maximal protejați în perioada în care ne adaptăm la aceste reglementări”, a declarat Vasile Tofan.

Mai mult, șeful Executivului a subliniat că tot în această lună se așteaptă la alte noi vești bune, dar a evitat să spună la ce anume se referă.

„Ne apropiem cu pași rapizi de Uniunea Europeană și mai așteptăm noutăți bune în luna octombrie, dar o să le comunicăm când vin”, a menționat Vasile Tofan.

Amintim că, R. Moldova a deschis pe 13 octombrie încă două clustere în negocierile de aderare la Uniunea Europeană – „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”. Acestea cuprind 17 capitole, iar odată cu deschiderea lor, Chișinăul are deschise 24 din cele 33 de capitole de negociere. În total, patru dintre cele șase clustere sunt acum deschise: „Elemente fundamentale”, „Piața internă”, „Competitivitate și creștere incluzivă” și „Relații externe”. Au mai rămas „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”.

Deschide și FLASH // Republica Moldova a deschis încă două clustere de negociere cu UE