Vasile Tofan, discuții cu eurocomisarul Hadja Lahbib despre reformele R. Moldova privind egalitatea și respectarea drepturilor omului

Potrivit unei note informative a Delegației Uniunii Europene, cei doi demnitari au discutat despre progresele înregistrate în implementarea reformelor necesare aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„O societate în care fiecare persoană este respectată, protejată și are șanse egale este nu doar mai echitabilă, ci și mai prosperă”, este mesajul oficialului Comisiei Europene.

Astfel, accentul a fost pus pe egalitate și respectarea drepturilor – de la combaterea violenței împotriva femeilor și incluziunea romilor până la protecția drepturilor minorităților și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în tranziția către o viață independentă.

Premierul Vasile Tofan a subliniat, totodată, că Republica Moldova își dorește să contribuie activ la securitatea și solidaritatea europeană, nu doar să beneficieze de sprijinul UE. În acest sens, șeful Executivului a evidențiat participarea echipelor moldovenești la misiuni europene de intervenție și experiența acumulată de țara noastră în consolidarea rezilienței democratice și combaterea ingerințelor străine.

„Moldova vine în Uniunea Europeană nu doar pentru a beneficia, ci și pentru a contribui. Chiar și cu resursele limitate pe care le avem, găsim posibilități de a contribui la securitatea și solidaritatea europeană”, a spus premierul Tofan.

La rândul său, Comisara Hadja Lahbib a apreciat progresele realizate de Republica Moldova, menționând că țara noastră se numără printre cele mai avansate state candidate în implementarea reformelor și este pregătită pentru următoarele etape ale procesului de aderare.

În contextul situației de securitate din regiune, părțile au mai discutat despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova și despre capacitatea instituțiilor de a răspunde eficient la situații de criză.

Menționăm că Hadja Lahbib se află într-o vizită oficială la Chișinău. Oficialul european a avut întrevederi cu președintele Maia Sandu.

Deschide și Comisarul european Hadja Lahbib, întrevedere cu Maia Sandu. Aderarea la UE și protecția grupurilor vulnerabile, pe agendă

De asemenea, eurocomisara a vizitat Echipa de Căutare și Salvare Urbană (USAR) Moldova, specializată în intervenții în caz de cutremure, prăbușiri de clădiri și alte situații grave de urgență. Cu această ocazie, Comisara a salutat intenția Republicii Moldova de a avansa în procesul de certificare a Echipei USAR Moldova la standarde europene și internaționale – un pas care ar deschide calea către integrarea acesteia în Rezerva europeană de protecție civilă și participarea la misiuni de salvare alături de echipe din alte țări europene.