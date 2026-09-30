Vasile Tofan, discuții cu noul ambasador al SUA despre oportunitățile oferite companiilor americane în R. Moldova

Potrivit unui mesaj al ambasadei SUA, demnitarii au discutat despre oportunitățile oferite companiilor americane în Republica Moldova și despre importanța relațiilor noastre bilaterale.

„Întâlnirea reflectă interesul ambasadorului Burkhalter de a colabora cu partenerii din Republica Moldova în vederea promovării priorităților comune și creșterii economice reciproce”, se menționează în mesajul celor de la ambasada americană.

Menționăm că, astăzi, 30 septembrie, ambasadorul SUA a prezentat scrisoarea de acreditare către președintele R. Moldova, Maia Sandu.

Deschide și Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare a noilor ambasadori din cinci state