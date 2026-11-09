Vasile Tofan mulțumește UE pentru ajutorul de 30 de milioane de euro: Banii vor fi direcționați către programul ”Ajutor la Contor”

”Uniunea Europeană este, din nou, alături de cetățenii Republicii Moldova. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, ne-a anunțat astăzi că UE va contribui cu 30 de milioane de euro – peste jumătate de miliard de lei – la programul «Ajutor la Contor». Banii vor ajunge direct la oameni, pentru plata facturilor în această iarnă”, a scris premierul pe rețelele sociale.

Potrivit lui Tofan, autoritățile încearcă să reducă povara facturilor asupra populației, fără a pune o presiune suplimentară asupra bugetului de stat.

”Trebuie să îi sprijinim pe oameni și, în același timp, să ținem deficitul bugetar sub control. De aceea, lucrăm activ cu partenerii externi pentru a identifica resurse suplimentare, astfel încât o parte cât mai mică din povara acestei ierni să cadă pe umerii familiilor și pe buget”, a declarat șeful Guvernului.

Premierul a mulțumit Uniunii Europene și comisarului Marta Kos pentru sprijinul financiar și a precizat că ar putea urma și alte măsuri similare.

”Continuăm să lucrăm și sper să putem anunța în curând și alte măsuri de acest fel”, a adăugat Vasile Tofan.

Amintim că sprijinul suplimentar de 30 de milioane de euro a fost anunțat de Marta Kos în cadrul discursului susținut astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Oficialul european a precizat că finanțarea urmărește reducerea poverii costurilor ridicate la energie, în special pentru gospodăriile vulnerabile.

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