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Vasile Tofan mulțumește UE pentru ajutorul de 30 de milioane de euro: Banii vor fi direcționați către programul ”Ajutor la Contor”

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Vasile Tofan mulțumește UE pentru ajutorul de 30 de milioane de euro: Banii vor fi direcționați către programul ”Ajutor la Contor”

Premierul Vasile Tofan a venit cu o reacție după ce comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a anunțat că Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova încă 30 de milioane de euro pentru compensarea facturilor la energie în sezonul rece. Șeful Executivului a precizat că banii, echivalentul a peste jumătate de miliard de lei, vor fi direcționați către programul ”Ajutor la Contor”.

Uniunea Europeană este, din nou, alături de cetățenii Republicii Moldova. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, ne-a anunțat astăzi că UE va contribui cu 30 de milioane de euro – peste jumătate de miliard de lei – la programul «Ajutor la Contor». Banii vor ajunge direct la oameni, pentru plata facturilor în această iarnă”, a scris premierul pe rețelele sociale.

Potrivit lui Tofan, autoritățile încearcă să reducă povara facturilor asupra populației, fără a pune o presiune suplimentară asupra bugetului de stat.

Trebuie să îi sprijinim pe oameni și, în același timp, să ținem deficitul bugetar sub control. De aceea, lucrăm activ cu partenerii externi pentru a identifica resurse suplimentare, astfel încât o parte cât mai mică din povara acestei ierni să cadă pe umerii familiilor și pe buget”, a declarat șeful Guvernului.

Premierul a mulțumit Uniunii Europene și comisarului Marta Kos pentru sprijinul financiar și a precizat că ar putea urma și alte măsuri similare.

Continuăm să lucrăm și sper să putem anunța în curând și alte măsuri de acest fel”, a adăugat Vasile Tofan.

Amintim că sprijinul suplimentar de 30 de milioane de euro a fost anunțat de Marta Kos în cadrul discursului susținut astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Oficialul european a precizat că finanțarea urmărește reducerea poverii costurilor ridicate la energie, în special pentru gospodăriile vulnerabile.

Deschide și: UE va aloca încă 30 de milioane de euro pentru compensarea facturilor la energie în R. Moldova

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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