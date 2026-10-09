Viceministru ucrainean, despre o eventuală decuplare de R. Moldova: Nu ar fi în interesul niciuneia dintre țările noastre

„Nu considerăm că o asemenea situație ar fi în interesul Republicii Moldova. După cum am menționat, împărtășim aceleași valori. Urmăm aceleași reguli, acceptăm toate cerințele Uniunii Europene și facem tot posibilul să avansăm împreună. Din punctul meu de vedere, nu ar fi în interesul niciuneia dintre țările noastre să meargă pe drumuri separate. Dacă avem succes în procesul de negocieri, vom merge împreună înainte”, a declarat el pentru Moldova 1.

Întrebat, în ce măsură o eventuală decuplare ar afecta relațiile bilaterale dacă, totuși, acest lucru se va întâmpla, oficialul ucrainean a spus că nu este pregătit să discute, la nivel teoretic, despre scenarii ipotetice.

„În acest moment, respectăm poziția Guvernului Republicii Moldova. Avem o confirmare foarte clară din partea Executivului și a Ministerului Afacerilor Externe că suntem împreună pe acest drum. De aceea, prefer să discutăm despre situația actuală și nu despre scenarii teoretice”, a adăugat Oleksandr Mișcenko.

Amintim că, recent, presa europeană a scris despre faptul că decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de integrare europeană este discutată tot mai intens la Bruxelles.

Potrivit publicației Rapporteur, mai mulți diplomați europeni consideră că separarea celor două candidaturi nu mai este o chestiune de ”dacă”, ci de ”când”. Aceștia susțin că Republica Moldova nu ar trebui să fie ținută pe loc dacă negocierile de aderare ale Ucrainei stagnează.

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