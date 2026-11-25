”Pe 24 noiembrie 2026 am aflat din presă că autoritățile de la București mi-ar fi retras cetățenia română, invocând un motiv care sfidează logica: că m-aș fi înrolat în forțele armate ale unui stat aflat în război” a scris Furtună pe Facebook.

Potrivit documentului făcut public ieri de deputatul român Alexandrin Moiseev, decizia de retragere a cetățeniei române a fost luată în temeiul articolului 25, litera b), din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată.

În versiunea mai veche a legii, articolul 25, litera b), prevedea într-adevăr posibilitatea retragerii cetățeniei române unei persoane care:

Or, în forma actualizată a Legii cetățeniei române, indicată în documentul publicat de deputat, articolul 25, litera b), are un cu totul alt conținut. Acesta vizează persoanele implicate în activități teroriste, precum și pe cele care au pregătit sau au săvârșit alte fapte ce constituie amenințări la adresa securității naționale a României.

Cu alte cuvinte, Victoria Furtună, care are studii juridice și o experiență de mai mulți ani în cadrul Procuraturii, își construiește acuzațiile la adresa autorităților române invocând o versiune depășită a actului normativ, atribuindu-le acestora un argument juridic diferit de cel indicat în documentul privind retragerea cetățeniei.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a anunțat ieri decizia privind retragerea cetățeniei în cazul Victoriei Furtună. Verdictul a fost emis în baza sesizării la ANC făcută de Serviciul Român de Informații și deputatul PNL Alexandrin Moisescu.

Deschide și: Victoria Furtună a rămas fără cetățenia română

Victoria Furtună a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, în iulie 2025, pentru acțiuni care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova. Ea este asociată cu rețeaua fugarului Ilan Șor și a Blocului "Victoria". Măsura presupune îngheţarea activelor din UE, interdicţii de călătorie în ţările spaţiului comunitar şi deţinerea de afaceri.