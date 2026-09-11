VIDEO // În cătușe, până la Aeroport. Un cetățean indian, extrădat din R. Moldova și preluat de autoritățile indiene

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, acțiunea a avut loc astăzi, 11 septembrie. Direcția investigare criminalitate transfrontalieră a Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în comun cu Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției, au asigurat realizarea tuturor procedurilor necesare pentru extrădarea cetățeanului indian, din Republica Moldova - către Republica India.

„În context, menționăm că acest caz reflectă importanța cooperării polițienești internaționale în combaterea criminalității transnaționale și în asigurarea identificării și extrădării persoanelor urmărite pentru comiterea unor infracțiuni grave”, se arată în comunicatul de presă al Poliției de Frontieră din R. Moldova.

Anterior, reprezentanții Procuraturii Generale anunțau că aceasta este prima procedură de extrădare realizată între cele două state.

Deschide și Prima extrădare între R. Moldova și India. Un bărbat acuzat de omor și trafic de droguri va fi predat autorităților

Reamintim că cetățeanul Indiei în vârstă de 32 ani, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, la data de 24 februarie 2026, în baza unei notificări internaționale INTERPOL, emisă la solicitarea autorităților din India. Acesta era căutat în legătură cu trei cauze penale, ce vizează omorul unei persoane care a deținut funcția de primar al localității Dhilwan, deschiderea focului asupra unei echipe de poliție, soldat cu descoperirea a 3 kg de heroină, precum și omorul a două persoane în districtul Hoshiarpur, India.

Ulterior, autoritățile competente din Republica Moldova și Republica India au întreprins demersurile necesare pentru realizarea procedurii de extrădare.