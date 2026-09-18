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VIDEO // Momentul accidentului de lângă Calfa, în care au fost răniți doi polițiști

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VIDEO // Momentul accidentului de lângă Calfa, în care au fost răniți doi polițiști

Poliția a publicat imaginile video care surprind momentul accidentului din apropierea satului Calfa, raionul Anenii Noi, soldat cu trei răniți, printre care doi angajați ai IP Anenii Noi.

Potrivit IGP, cei doi polițiști se aflau după încheierea turei de serviciu.

Amintim că un automobil de marca Subaru, condus de un bărbat de 50 de ani, aflat într-o curbă periculoasă, ar fi ieșit pe contrasens și a lovit un Volkswagen în care se aflau un tânăr de 22 de ani și o tânără de 23 de ani, ambii angajați ai Poliției.

În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme grave.

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