VIDEO // Momentul în care drona survolează satul Dărcăuți, înainte de a se prăbuși în raionul Dondușeni

Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost detectată la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca. Ulterior, instituția a anunțat că aparatul de zbor s-ar fi prăbușit și ar fi explodat într-un câmp din extravilanul localității Codrenii Noi, în direcția satului Scăieni, raionul Dondușeni.

Deschide și: UPDATE // Drona care a survolat teritoriul R. Moldova, s-a prăbușit și explodat în Dondușeni

Amintim că, în noaptea de 15 spre 16 octombrie, alte patru drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.