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VIDEO // Momentul în care drona survolează satul Dărcăuți, înainte de a se prăbuși în raionul Dondușeni

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VIDEO // Momentul în care drona survolează satul Dărcăuți, înainte de a se prăbuși în raionul Dondușeni

Pe rețelele de socializare au apărut imagini video cu drona care a survolat, în această după-amiază, teritoriul Republicii Moldova și care, ulterior, s-a prăbușit și a explodat într-un câmp din raionul Dondușeni. Aparatul de zbor a fost filmat de localnicii din satul Dărcăuți, cu puțin timp înainte de presupusa prăbușire.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost detectată la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca. Ulterior, instituția a anunțat că aparatul de zbor s-ar fi prăbușit și ar fi explodat într-un câmp din extravilanul localității Codrenii Noi, în direcția satului Scăieni, raionul Dondușeni.

Deschide și: UPDATE // Drona care a survolat teritoriul R. Moldova, s-a prăbușit și explodat în Dondușeni

Amintim că, în noaptea de 15 spre 16 octombrie, alte patru drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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