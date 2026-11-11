VIDEO // Șoferul care a provocat accidentul mortal de pe bulevardul Grigore Vieru, reținut de polițiști. Era drogat și fără permis

Potrivit Poliției Capitalei, în timpul procedurilor de reținere, bărbatul manifesta un comportament suspect. Acesta a fost escortat la o instituție medicală specializată, unde a fost supus testării pentru consumul de substanțe narcotice.

Rezultatele au fost pozitive la amfetamină, metamfetamină, PVP și cannabis. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.

Amintim că tragedia s-a produs în seara zilei de 10 noiembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală. Un automobil Ford, condus de tânărul de 25 de ani, a lovit doi pietoni care traversau regulamentar strada: o femeie de 30 de ani și un tânăr de 21 de ani.

În urma impactului, ambele victime au fost transportate la spital în stare gravă. Ulterior, femeia a decedat din cauza traumatismelor suferite.

După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la fața locului. Polițiștii au stabilit că vehiculul era închiriat și au identificat persoana care îl luase în chirie.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei.