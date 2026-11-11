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VIDEO // Șoferul care a provocat accidentul mortal de pe bulevardul Grigore Vieru, reținut de polițiști. Era drogat și fără permis

Deschide.MD
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VIDEO // Șoferul care a provocat accidentul mortal de pe bulevardul Grigore Vieru, reținut de polițiști. Era drogat și fără permis

Șoferul care a lovit aseară doi pietoni pe o trecere de pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău, provocând moartea unei femei de 30 de ani, a fost reținut de polițiști. Testele efectuate au indicat prezența a patru tipuri de substanțe narcotice în organismul acestuia: amfetamină, metamfetamină, PVP, cunoscută drept „sare”, și cannabis. Mai mult, oamenii legii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere.

Potrivit Poliției Capitalei, în timpul procedurilor de reținere, bărbatul manifesta un comportament suspect. Acesta a fost escortat la o instituție medicală specializată, unde a fost supus testării pentru consumul de substanțe narcotice.

Rezultatele au fost pozitive la amfetamină, metamfetamină, PVP și cannabis. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.

Amintim că tragedia s-a produs în seara zilei de 10 noiembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală. Un automobil Ford, condus de tânărul de 25 de ani, a lovit doi pietoni care traversau regulamentar strada: o femeie de 30 de ani și un tânăr de 21 de ani.

În urma impactului, ambele victime au fost transportate la spital în stare gravă. Ulterior, femeia a decedat din cauza traumatismelor suferite.

După producerea accidentului, șoferul a abandonat automobilul și a fugit de la fața locului. Polițiștii au stabilit că vehiculul era închiriat și au identificat persoana care îl luase în chirie.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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