VIDEO // Victoria Belous, candidat PAS la fotoliul de primar al capitalei: Haideți să fim împreună generația care face proiecte mari pentru Chișinău

Printre principalele probleme enumerate de Belous se numără ambuteiajele tot mai mari, parcările neregulamentare pe trotuare, supraaglomerarea școlilor, poluarea aerului și construcțiile realizate fără o planificare urbanistică adecvată.

De asemenea, aceasta a criticat dezvoltarea cartierelor rezidențiale fără infrastructură educațională și starea rețelelor de apă și canalizare, vechi de decenii.

”Acestea sunt probleme structurale care nu se vor rezolva de la sine, iar soluțiile pentru ele întârzie”, a declarat Victoria Belous.

Candidatul propus de PAS a pledat pentru realizarea unor proiecte de amploare, cu efecte pe termen lung asupra dezvoltării capitalei.

”Haideți să fim împreună generația care face proiecte mari, transformaționale pentru orașul nostru și care vor determina cum se va trăi în Chișinău nu în următorii 4 ani, dar în următorii 40 de ani”, a transmis Belous.

Aceasta a subliniat că obiectivul său este transformarea Chișinăului într-un oraș adaptat nevoilor locuitorilor, cu o infrastructură modernă și o calitate mai bună a vieții.

Victoria Belous a fost desemnată drept candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar general al municipiului Chișinău, în cadrul alegerilor din toamna 2027. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Organizației Municipale PAS.

Deschide și: Victoria Belous, candidatul PAS pentru funcția de primar al municipiului Chișinău