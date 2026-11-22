O parte a clădirii de cinci etaje s-a prăbuşit în urma atacului, iar echipele de intervenţie desfăşoară operaţiuni de căutare şi salvare.

”O parte a unui bloc de locuinţe cu cinci etaje s-a prăbuşit în urma unui atac cu o dronă rusească. Le mulţumesc salvatorilor noştri pentru intervenţia rapidă: nouă persoane au fost deja evacuate, iar incendiul a fost ţinut sub control”, a transmis Zelenski pe platforma X, citat de news.ro.

Autorităţile locale au anunţat că două persoane au fost rănite, printre care şi un adolescent.

Atacul a avut loc în localitatea Dimer, din regiunea Kiev, în timpul unui nou val de atacuri ruseşti cu drone şi rachete asupra Ucrainei. Operaţiunile de salvare continuă, în condiţiile în care autorităţile încearcă să stabilească situaţia persoanelor dispărute.

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